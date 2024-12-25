Genç kız, kayalıklarda fotoğraf çektirdiği sırada dev dalgaların kurbanı oldu

Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen üzücü olayda, 18 yaşındaki Merlin Septiana arkadaşlarıyla plajda çektirdiği fotoğraftan dakikalar sonra dev dalgaların kurbanı oldu.

Görüntüler, genç kızın son anlarını gözler önüne seriyor. Fotoğrafta Merlin, kulaklıkları takılı halde sahildeki kayalıkların üzerinde mutlu bir şekilde poz verirken görülüyor. Ancak bu mutlu anlar, gelen dev dalgayla kabusa döndü.

Çevredekiler genç kızı kurtarmak için seferber oldu. Ellerinde tahta parçaları ve oltalarla Merlin'e ulaşmaya çalışan arkadaşları, dev dalgalarla mücadele eden genç kızı kurtaramadı. Plajdaki vatandaşların çığlıkları ve yardım çabaları görüntülere yansıdı.

Saat 15:00'te dalgalara kapılan Merlin'in cansız bedenine ancak 17:13'te ulaşılabildi. Bölge Afet Yönetimi Başkanı, genç kızın kulaklık kullanmasının felaketi görmesini ve dalga seslerini duymasını engellediğini belirtti.

Bu acı olay, Endonezya'nın tehlikeli sahillerinde yaşanan ilk kaza değil. Geçtiğimiz ay 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi de aynı şekilde hayatını kaybetmişti. Bölgedeki dev dalgalar ve güçlü akıntılar özellikle deneyimsiz yüzücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

UYARI: Uzmanlar, özellikle kayalık sahillerde fotoğraf çekerken dikkatli olunması ve deniz koşullarının sürekli takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Merlin'in cenazesi memleketi Tanak Awu köyündeki ailesine teslim edilirken, geride kalanlar büyük üzüntü yaşadı. Bu trajik olay, sosyal medyada paylaşım yaparken bile güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.