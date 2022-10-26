Genç kız her şeyden habersiz barfiks çekiyordu, saniyeler sonrasını izlemeye yürek dayanmaz
Dünya Haberleri
Her şeyden habersiz şekilde barfiks çeken bir kız, saniyeler sonra görmediği bir demire kafasını çarpması nedeniyle dehşeti yaşadı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin içini acıttı. Genç bir kız, barfiks demirlerinde başarılı hareketlerden sergiledikten saniyeler sonra korkunç bir olay yaşadı.
KAFASINI SERT ŞEKİLDE ÇARPTI
Genç kız, koşarak ilerlediği sırada önündeki demiri görmemesi nedeniyle kafasını sert bir şekilde demire çarptı.
3 MİLYON İZLENDİ
Söz konusu video, paylaşılmasının ardından sosyal medyada kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.