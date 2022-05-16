Genç kadından köprüde akılalmaz hareket! Araçların vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açtı - Haberler

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Genç kadından köprüde akılalmaz hareket! Araçların vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açtı

Haberler.com - Dünya
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İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Billie Louise, köprünün üzerinde akılalmaz bir harekete imza attı. Sürücülerin aşağıdan vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açan Louise hakkında, toplumsal ahlaka aykırı davranmak suçundan işlem başlatıldı.

Sosyal medya fenomenleri, ilgi çekmek adına birbirinden ilginç hareketlerde bulunmaya devam ediyor. İngiltere'de Billie Louise adlı fenomenin imza attığı son hareket ise akıllara durgunluk verdi.

KÖPRÜYE ÇIKIP GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

Billie Louise, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Kent şehrindeki işlek bir köprünün üzerine çıkarak göğüslerini açtı. Bu sırada aşağıdan ise çok sayıda araç geçiriyordu. Sürücülerin, yaşananlar nedeniyle dikkatinin dağıldığı belirtildi.

Genç kadından köprüde akılalmaz hareket! Sürücülerin vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açtı

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Louise'nin bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından polis ekipleri de harekete geçti. Sosyal medya fenomeni hakkında "Toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı.

Genç kadından köprüde akılalmaz hareket! Sürücülerin vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açtı

Haberler.com - Dünya

Cinsellik, Cinsellik, Dünya, Haberler

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