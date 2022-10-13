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Genç kadın "Sen çok güzelsin ama eşin öyle değil" yorumlarına isyan etti! İşte kocası

Dünya Haberleri

2019 yılında dünyaevine giren Divine ve Scott adlı çift, Scott'un dış görünüşü nedeniyle sosyal medyada viral oldu. Kendisine eşiyle ilgili sürekli kötü yorumlar gelen Divine adlı kadın, sonunda isyan ederek, takipçilerine tepki gösterdi.

2017 yılında Facebook üzerinden tanışan Divine ve Scott adlı çift, iki yıl boyunca ilişki yaşadıktan sonra 2019 yılında dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilikleri olan ikili, hayatlarından kesitleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Genç kadın 'Sen çok güzelsin ama eşin öyle değil' yorumlarına isyan etti! İşte kocası

KOCASININ DIŞ GÖRÜNÜŞÜ OLAY OLDU

Fakat bir süre sonra Divine'nin eşinin dış görüntüsü olay yarattı. Takipçileri, Scott adlı adamı genç kadına yakıştıramadıklarını ve ikisinin birbiri için uyumlu olmadığını iddia etti. Bu yorumlara sabreden çiftten Divine sonunda dayanamadı.

Genç kadın 'Sen çok güzelsin ama eşin öyle değil' yorumlarına isyan etti! İşte kocası

"BİZİ RAHAT BIRAKIN"

TikTok'ta çektikleri videoları artıran Divine, "Kocan sana göre değil" şeklinde eleştiride bulunan takipçilerine ise tepki gösterdi. Divine, "Bizi rahat bırakın" ifadelerini kullandı.

Genç kadın 'Sen çok güzelsin ama eşin öyle değil' yorumlarına isyan etti! İşte kocası

Genç kadın 'Sen çok güzelsin ama eşin öyle değil' yorumlarına isyan etti! İşte kocası

Genç kadın 'Sen çok güzelsin ama eşin öyle değil' yorumlarına isyan etti! İşte kocası

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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