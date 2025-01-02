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Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti

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Rusya'da 26 yaşındaki muhasebeci Evgenia Shulyatyeva, şarjda olan telefonunu küvete düşürmesi sonucu elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kızından haber alamayan annesi, Evgenia'nın cansız bedenini banyoda buldu. Rus yetkililer, son bir yılda benzer şekilde 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. İlgili konuda uyarılarda bulunan yetkililer, şarjda olan telefonların suya düşmesi sonucu oluşan kısa devrelerin bu tür trajik olaylara neden olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Kirovo-Chepetsk kentinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki muhasebeci Evgenia Shulyatyeva, şarjda olan telefonunu küvete düşürmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, genç kadından haber alamayan 53 yaşındaki annesi Vera, kızının evine gitti. Eve giren anne, kızının cansız bedenini banyoda buldu. Yapılan ilk incelemede, küvetteki Evgenia'nın şarjda olan telefonunun suya düşmesi sonucu elektrik çarpmasına maruz kaldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Rus yetkililer, son bir yılda benzer şekilde 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşları 10 ile 26 arasında değişen kurbanlar arasında dünyaca ünlü poker yıldızı Liliya Novikova'nın da bulunması dikkat çekti.

İrkutsk Devlet Üniversitesi Radyo-Elektronik Bölüm Başkanı Yury Agrafonov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Su mükemmel bir iletkendir. Şarjda olan telefonun suya düşmesi sonucu oluşan kısa devre, bu trajik olaya neden oldu. Eğer telefon prize takılı olmasaydı böyle bir sonuç yaşanmazdı" dedi.

Elektronik mühendisi Andrey Stanovsky ise "Banyoda şarjdaki telefonla vakit geçirmek Rus ruleti oynamak gibidir. İnsanlar bu konuda daha dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, benzer vakaların önüne geçmek için vatandaşları ıslak zeminlerde elektronik cihaz kullanmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Genç kadının cenazesinin çarşamba günü defnedileceği öğrenildi.

Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti

Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti

Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇwp mobilya ve YILDIRAY:

Şarj aletlerinin çıkış voltajı 3.5 ila 5 volt DC arasında değişir. Bu bırakın bir insanı öldürmeyi hissetmesi bile mümkün değil.

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Ikı kadınmı öldu yok sa bır mi fotoğraf lar uymuyor Mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

şarj kablosu ile ölünmez bir kere 3 lü friz uzatma varsa olur şarj kablosunu verdiği elektrıkle bırakın insan ölmeyi fare ölmez

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Haber Yorumlarıyaşar kartal:

Teknik olarak Telefon suya düştü diye insan ölmez onda başka bir şey var

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bu kadar telefon düşkünlüğü iyi bişey değil WC de havuzda felan elinden bırakmanında bir zamanı var yolda yürürken bile kimse önüne bakmıyor telefonda gözler

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