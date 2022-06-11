Genç kadın pantolonunu indirip dükkanın önüne tuvaletini yaptı! Güvenlik kayıtlarında ortaya çıktı - Haberler

İngiltere'nin güneydoğusundaki Folkestone kentinin Old High Street bölgesinde bir giyim mağazasını sabah açmaya gelen dükkan sahipleri, mide bulandıran bir manzara ile karşılaştı.

GÜVENLİK KAYITLARINI İZLEDİLER

Dükkanın önünde gece vakti neler olduğunu öğrenmek isteyen işletmeciler, içeri geçerek güvenlik kayıtlarını izlemeye başladı. Kayıtlarda genç bir kadının dükkanın önünde pantolonunu indirerek tuvaletini yaptığı görülüyor.

"BU SOKAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Dükkan sahibi, olay hakkında yaptığı açıklamada Old High Street'in kendileri için önemli olduğunu ve temiz tutmak için büyük çaba harcadıklarını dile getirdi.