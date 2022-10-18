Genç kadın aile su parkına tanga ile gitti, üstüne twerk yapınca kıyamet koptu

İngiltere'de aile su parkına giden bir kadının, çocukların olduğu ortamda hem tanga giymesi hem de twerk yapması, büyük tepkiye neden oldu.

İngiltere'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler büyük tartışmaya neden oldu. İddiaya göre genç bir kadın, aile su parkına kırmızı bir tanga bikini giyerek gitti. Buraya kadar sorun yaşanmazken, kadının bir anda twerk yapmaya başlaması tepkilere neden oldu.

KAYDA ALIP PAYLAŞTILAR

Çocukların havuzda yüzdüğü sırada kadının umursamaz tavırlarla twerk yapması, aileler tarafından büyük eleştiriyle karşılandı. O anları kayda alan bir anne, söz konusu videoyu sosyal medyadan paylaştı.

İŞLETME YETKİLİLERİ ELEŞTİRİLDİ

Videonun çok sayıda izlenme almasının ardından eleştiriler daha çok aile su parkının işletmecilerineyapıldı.