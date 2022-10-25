Genç adamın, kanser nedeniyle kaybettiği gözünü doldurma şekli hayret ettirdi

Kanser hastalığı nedeniyle bir gözünü kaybeden genç adam, gözünün yerine el feneri takması nedeniyle herkesi hayrete düşürdü.

Kanser sebebi ile gözünün birini kaybeden adam, yaşadığı bu durumu farklı bir çözümle değiştirdi. İşlevsiz hale gelen gözüne titanyum kaplama ışık takan adam, bu anları sosyal medyada paylaştı.

GÖZÜNÜ EL FENERİ GİBİ KULLANIYOR

Görüntülerde, gözünü el feneri gibi kullandığı görülen adamın, karanlık yerlerde işinin kolaylaştığı ve karanlık bir ortamda kitap okumak için oldukça kullanışlı olduğunu söylüyor.