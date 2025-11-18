Haberler

Gelsenkirchen'de Demokrasi ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Avrupa Türkiyeli Yazarlar Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, Şah Turna 'Demokrasi, Özgürlük ve İnsan Hakları Onur Ödülü', Şiar Ağdaşan ise 'Halk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü. Etkinlikte katılımcılar, türkülerle dolu bir kültürel şölene tanıklık etti.

Haber: İlhan Baba

(GELSENKİRCHEN) -  Avrupa Türkiyeli Yazarlar Grubu'nun (ATYG) Gelsenkirchen'de düzenlediği kültür ve edebiyat buluşmasında, ozan Şah Turna'ya " Demokrasi, Özgürlük ve İnsan Hakları Onur Ödülü", ozan Şiar Ağdaşan'a ise "Halk Edebiyatı Ödülü" verildi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde faaliyet gösteren Avrupa Türkiyeli Yazarlar Grubu'nun (ATYG), 2025 yılı Demokrasi, Özgürlük, İnsan Hakları ve Halk Edebiyatı Ödülleri, kültür ve edebiyat buluşmasında sahiplerine verildi.

Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden bilim insanları, yazarlar, şairler ve sanatseverlerin katıldığı etkinlikte, uzun yıllardır demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesini sanatına yansıtan usta ozan Şah Turna'ya "ATYG 2025 Demokrasi, Özgürlük ve İnsan Hakları Onur Ödülü" verildi.

Bu yılın Halk Edebiyatı Ödülü ise ozan Şiar Ağdaşan'a layık görüldü. Ağdaşan, müzik çalışmaları, edebi üretimleri ve yayımladığı kitaplarla Türkiye ve Almanya'da halk edebiyatının gelişimine ve demokrasi bilincinin güçlenmesine sunduğu katkılar nedeniyle ödüle değer bulundu.

Etkinlikte sanatçı, şair ve öğretmen Şirin Ağdaşan'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar sahne aldı. Türküler ve müzikal yorumlar büyük ilgi görürken, yazarların kitapları tanıtıldı ve şiirleri seslendirildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
title
