Geleneğiniz batsın! Gerdekten sonra gelini yanlarını alıp bir rezilliğe imza atılar

Dünyanın birçok ülkesinde evlilikle ilgili tuhaf gelenekler bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, gerdek gecesinin ardından yaşananlar büyük tepki çekti. Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen video kısa sürede viral oldu.

Dünya anlam verebildiğimiz ve veremediğimiz birçok gelenekle dolu. Bunlar bazen komik, eğlenceli bazense korkunç olabiliyor. Twitter'da paylaşılan bir video korkunç hatta mide bulandıran geleneğe bir örnek.

MAHREMİYET AYAKLAR ALTINDA

Twitter'da paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen videoda, gelinin gerdek gecesinin ardından, erkek tarafından birkaç kadının ellerine lekeli bezi alarak şarkı söylediği anlar yer alıyor. Mahrem olması gereken anların videoya çekilip sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen videoya birçok kullanıcı sert tepki gösterdi. Kadının aşağılandığını öne süren kullanıcılar "Geleneğiniz batsın" sözleriyle videoyu çekenleri sert bir şekilde eleştirdi.