Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
İngiltere'de bir kaçak göçmen, gece saatlerinde bir evin kapısındaki cama gözlerini dayayarak uzun süre içeriyi izledi. O sırada evde olan vatandaşlar korku içinde polise haber verip yaşadıklarını video kaydına aldı. Kaçak göçmen sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

  • Bir kadın, saat 02.30'da evinin kapı camından içeriye bakan bir kişiyi fark etti ve durumu polise bildirdi.
  • Polis ekipleri, adrese giderek söz konusu şahsı gözaltına aldı.
  • Gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolünün ardından serbest kaldı.

İngiltere'de gece saatlerinde yaşandığı öne sürülen korkunç olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Bir kadın, evinin kapı camından içeriye bakan bir kişiyi fark etti.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre bir kadın, saat 02.30 sıralarında kapısının camında evini izleyen bir kişiyi fark etti. Kadın, durumu polise bildirdi. Kadının durumu polise bildirmesiyle adrese gelen ekipler, söz konusu şahsı gözaltına aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN SERBEST KALDI

Paylaşımlarda yer alan iddiaya göre, kaçak göçmen olduğu belirlenen kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kontrollerin ardından şahıs serbest kaldı.

UZUN UZUN EVİN İÇİNİ İZLEDİ

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, bir kişinin kapı camına gözlerini dayayarak içeriye uzun uzun baktığı anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Olayın tam olarak hangi şehirde ve hangi tarihte yaşandığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Resmi makamlar da konuya dair doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

