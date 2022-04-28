Gece, sabaha döndü! Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini işte böyle vurdu

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 64. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişini sürdürürken Rus ordusunun belli bölgelere yaptığı ağır saldırılar sürüyor. Öte yandan sabaha karşı yaşanan olayda, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir TV antenini vurduğu ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BOMBARDIMAN SONRASI RUS KANALLARI DEVRE DIŞI KALDI

Twitter'a yansıyan videoda Ukrayna ordusunun Herson'da bulunan ve Rus güçlerinin kontrolü altında olan TV kulesini vurduğu görüldü. Bombardıman sonrası Rus televizyon kanallarının ise çekmediği aktarıldı.

"YARDIM ETMEYE ÇALIŞIRLARSA YANITIMIZ YILDIRIM HIZINDA OLACAK"

Ukrayna'ya başlattıkları askeri operasyonlara başka bir ülkeden gelecek müdahaleler hakkında konuşan Putin "Dış güçler tarafından hemen hemen her yıl komşu ülke ile karşı karşıya getirildik. Daha sonra Rusya ve Ukrayna'yı doğrudan bir çatışmanın içine soktular. Kırım ve Donbas'a askeri saldırı da dahil olmak üzere bu tür planlar, ne yazık ki bugünün sonuçlarını getirdi" ifadelerine yer verdi.

22 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 22 bin asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 22 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 184 uçak, 154 helikopter, 918 tank, 2 bin 2308 zırhlı araç, 416 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1643 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 205 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.