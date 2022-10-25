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Gece eve gelen kızının otomobilinde plastik kelepçe bulan baba, nedenini öğrenince yıkıldı

Dünya Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir adam, geceleri işten eve 3 sularında dönen kızının arabasına her gün siyah plastik kelepçe bırakıldığını tespit etti. Bu durumu polis olan kardeşine soran baba, nedenini öğrenince yıkıldı. Çünkü polis kardeşi, bunun genelde fuhuş tacirleri tarafından yapılan bir numara olduğunu ve kızın savunmasız olduğunu simgelemek adına arabaya bırakıldığını anlattı.

ABD'de yaşayan bir adamın sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa süre içerisinde viral olarak milyonlarca izlenme aldı. Adam, videoda her gece eve 3 sularında gelen kızının arabasında fark ettiği kelepçeyle ilgili durumu anlattı.

Adam, kızının aracında siyah bir kelepçe bulmasının ardından bu konuyu kızına sordu ve kızından "Her gece orada buluyorum, kesip atıyorum" cevabını aldı. Endişeli baba daha sonra bu durumu polis olan kardeşiyle görüştü.

Gece eve gelen kızının otomobilinde plastik kelepçe bulan baba, nedenini öğrenince yıkıldı

Polis amca ise yeğeninin tehlikede olduğunu belirterek, bunun nedenini anlattı. Polis amca, fuhuş tacirlerinin artık yeni bir numara benimsediğini ve siyah kelepçeler aracılığıyla kendi aralarında mesajlaştıklarını dile getirdi. Buna göre siyah kelepçe, araçlardaki kişilerin savunmasız olduğuna ve kaçırılabileceğine işaret ediyor.

Kardeşinden durumun ciddiyeti hakkında bilgi alan baba ise çektiği videoda tüm ailelerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Rafflesia:

Ayy korkunç yaa

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