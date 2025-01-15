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Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

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ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden görüşmelerde, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması sağlandı. Anlaşmanın sağlandığı haberini alan Gazzeliler, sokaklarda kutlamalara başladı.

ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Anlaşmaya göre, ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak.

GAZZELİLER ATEŞKESİ KUTLADI

Ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından 465 gündür İsrail saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sevinç gözyaşlarıyla kutladı.

Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Vah gariplerim kapana sıkışmış fare gibi ateş kes umuduna nasıl da sevinmişler. Akıllı olun iste!.. Bir daha Hamasa yardım, yataklık yapmayın!!

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

yahudi ve anlaşma taban tabana zıt

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

neye seviniyorsunuz taş üstünde taş kalmadı intikam yeminleri edeceğinize zafer kazanmış gibi seviniyorsunuz bu araplardam devlet olmaz

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