Gazze yolunda Urfa'dan bir genç! Mehmet Emin Aydın'dan dünyaya mesaj

Dünyanın dört bir yanından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu'nda yer alan gemilerden birinde, genç bir Urfalı da bulunuyor.

ESKİ AK PARTİLİ VEKİLİN YEĞENİ

Fizyoterapist olan Mehmet Emin Aydın, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması ve insani yardımların ulaştırılması amacıyla başlatılan filoya gönüllü olarak katıldı. Aydın'ın, AK Parti Şanlıurfa eski milletvekillerinden Mahmut Kaçar'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Genç yaşına rağmen cesur bir karar alarak ailesinden habersiz şekilde Sumud filosuna katılan Aydın, deniz üzerinden Gazze'ye ulaşmayı amaçlayan onlarca gemilik yardım filosunun bir parçası oldu.

İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce masum insanın ölümüne sebep olması ve bölgede yaşayanları açlıkla sınaması, dünya genelinde büyük tepki topluyor. İsrail'in yardım girişimlerini engellemesine karşılık olarak organize edilen Sumud filosu, uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze üzerindeki abluka ve insani krize çekmeyi hedefliyor.

"BU YOLCULUĞA GAZZE HALKININ SESİ OLABİLMEK İÇİN ÇIKTIM"

Gemiden bir mesaj paylaşan Mehmet Emin Aydın, "Bu yolculuğa ablukanın kırılması ve Gazze halkının sesi olabilmek için çıktım" diyerek, hem memleketi Urfa'ya hem de dünyaya çağrıda bulundu.