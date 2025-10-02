Haberler

Gazze'ye Yardım Götüren Gönüllüler Ege'de Zor Anlar Yaşadı

Gazze'ye Yardım Götüren Gönüllüler Ege'de Zor Anlar Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Global Sumud Filosu'na bağlı gönüllülerin teknesinin arıza yapması sonucu Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldıkları olaya dair detaylar. HÜDA-PAR Milletvekili Faruk Dinç de kurtarılanlar arasında yer aldı.

GAZZE'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Global Sumud Filosu'na bağlı bir grup gönüllünün içinde bulunduğu tekne arıza yaptı. HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in de aralarında bulunduğu 7 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Global Sumud Filosu'na bağlı bir grup gönüllü, olumsuz hava koşulları ve teknenin motor arızası yapması nedeniyle Ege'de zor anlar yaşadı. Yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in de bulunduğu 7 kişilik ekibi kurtararak güvenli şekilde Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na getirdi.

Gönüllülerin giriş işlemleri tamamlandıktan sonra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya hudut kapısında grubu karşılayarak 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kaya, Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarının önemine değinerek gönüllülere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.