Gazze'ye Yardım Götüren Gönüllüler Ege'de Zor Anlar Yaşadı

GAZZE'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Global Sumud Filosu'na bağlı bir grup gönüllünün içinde bulunduğu tekne arıza yaptı. HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in de aralarında bulunduğu 7 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Global Sumud Filosu'na bağlı bir grup gönüllü, olumsuz hava koşulları ve teknenin motor arızası yapması nedeniyle Ege'de zor anlar yaşadı. Yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in de bulunduğu 7 kişilik ekibi kurtararak güvenli şekilde Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na getirdi.

Gönüllülerin giriş işlemleri tamamlandıktan sonra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya hudut kapısında grubu karşılayarak 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kaya, Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarının önemine değinerek gönüllülere çalışmalarında başarılar diledi.