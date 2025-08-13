Gazze savaşında kaç gazeteci öldürüldü ve bunlar kimlerdi?

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas savaşında yaklaşık 192 gazeteci öldürüldü.

CPJ'e göre bunların en az 178'i İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler.

İsrail 10 Ağustos Pazar günü yaptığı saldırıda, tanınmış El Cezire muhabiri Enes Şerif ile birlikte beş gazeteciyi daha öldürdü.

Şerif, Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi çevresinde, yine El Cezire için çalışan muhabir Muhammed Kureyka, kameraman İbrahim Zahir, Muhammed Nufal ve Mumin Aliva ile aynı çadırdaydı.

İkinci senesine giden savaşta öldürülen bazı gazetecilerin isimlerini ve hikayelerini aktarıyoruz.

Enes Şerif - 10 Ağustos 2025'te öldürüldü

28 yaşındaki El Cezire muhabiri Enes Şerif, Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilere ait bir çadırda öldürüldü.

İsrail ordusu, Şerif'in doğrudan hedef alındığını kabul etti; Şerif'in "Hamas'ın terör hücresinin başı olduğunu" ve İsrailli sivillere ve askerlere yönelik "roketli saldırılarda sorumluluğu olduğunu" ileri sürdü.

BBC'nin elde ettiği bilgiye göre Enes Şerif, 7 Ekim 2023 saldırısı öncesinde Hamas'ın medya bürosuna çalıştı.

Şerif'in öldürülmeden önceki bazı sosyal medya paylaşımlarında Hamas'ı eleştirdiği görülüyor.

Şerif ölümünden dakikalar önce sosyal medya platformu X'e İsrail ordusunun son iki saattir Gazze Şehri'ni yoğun bir şekilde bombaladığını yazmıştı.

Şerif, El Cezire'nin en tanınan yüzlerindendi.

2024 yılında da İsrail-Gazze savaşını ele alan haberleriyle Son Dakika Haber Fotoğrafçılığı kategorisinde Pulitzer Ödülü kazanan Reuters ekibinde yer almıştı.

Evli olan Şerif'in iki çocuğu var.

Instagram ve Facebook'un sahibi META geçen yılın sonunda Şerif'in 1 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabını askıya almıştı. Şerif'in X hesabının ise yarım milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Muhammed Kureyka - 10 Ağustos 2025'te öldürüldü

El Cezire muhabiri Muhammed Kureyka, meslektaşı Enes Şerif ile aynı çadırda öldürüldü.

Kureyka, 1992 yılında Gazze'de doğdu.

2015 yılında Gazze İslam Üniversitesi, Gazetecilik bölümünden mezun oldu.

Kureyka, Nisan 2024'te İsrail ordusunun düzenlediği bir saldırıda ölen annesinin cesedini El-Şifa Hastanesi'nde buldu.

Kardeşi de bir İsrail saldırısında yaralandıktan sonra bu yılın Mart ayında hastanede hayatını kaybetmişti.

33 yaşındaki Muhammed Kureyka evliydi ve beş yaşında bir kızı vardı.

Fatima Hassouna – 16 Nisan 2025'te öldürüldü

Foto muhabiri Fatima Hassouna, kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselin Cannes'da premier yapmak üzere seçilmesinden bir gün önce İsrail'in düzenlediği hava saldırısında ailesinden 10 kişiyle birlikte öldürüldü.

Altın Palmiye'nin jüri başkanı olan ünlü oyuncu Juliette Binoche konuşmasında Hassouna'yı andı ve "Fatima bu gece bizimle olmalıydı" dedi.

İsrail ordusu Hassouna'nın öldürüldüğü saldırıda, bir Hamas üyesinin hedef alındığını savundu.

Ahmed Mansur - 7 Nisan 2025'te öldürüldü

Palestine Today haber ajansında gazetecilik yapan Ahmed Mansur, İsrail hava saldırısında öldürüldü. Medya çalışanlarına ayrılmış bir çadırın içinde hayatını kaybetti.

Aynı çadırda Helmi el-Fakavi de hayatını kaybetti, dokuz gazeteci de yaralandı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, bu saldırı için "korkunç ve iğrenç bir katliam" nitelemesi yaptı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas saldırısına katıldığını iddia ettikleri serbest fotoğrafçı Hasan Aslih'in hedef alındığını savundu.

Ordu sözcüleri, bu saldırıda yaralanan Aslih'in "kanlı katliama katılan" bir "terörist" olduğunu öne sürdü.

Hamas yetkilileri, İsrail'in Aslih'e yönelik suçlamalarının "asılsız" olduğunu ve Aslih'in hiçbir siyasi bağlantısının bulunmadığını savundu.

Faysal Ebu El-Kumsan, Eymen El-Cedî, İbrahim El-Şeyh Halil, Fadi Hassuna ve Muhammed El-Ladah - 26 Aralık 2024'te öldürüldüler

Filistin topraklarında yayın yapan El-Kuds El-Yûm televizyon kanalından beş gazeteci, İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Gazeteciler Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında yayın aracında bulunuyordu.

Görgü tanıkları, İsrail uçağından atılan füzenin, El-Avda Hastanesi önünde park halindeki araca doğrudan isabet ettiğini anlattı.

Filistin medyası ve yerel muhabirlere göre, yayın aracının üzerinde medyaya ait olduğunu belirten işaretler vardı.

İsrail ordusu, aracın "hedef alınarak" vurulduğunu doğruladı ve aracın içinde "İslami Cihat hareketi üyelerinin bulunduğunu" iddia etti.

İbrahim Muhareb - 18 Ağustos 2024'te öldürüldü

CPJ'ye göre, İbrahim Muhareb, El-Hadath gazetesi de dahil olmak üzere bir dizi haber ajansı için çalışıyordu.

Han Yunus'un kuzeyinde İsrail güçleri tarafından vurularak yaralandı.

26 yaşındaki gazetecinin cesedi ertesi sabah bulundu.

İsrail ordusu, CPJ yazılan 28 Ağustos tarihli bir mektupta, "söz konusu olaydan haberdar olmadıklarını" iddia etti.

BM'ye bağlı UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Muhareb'in öldürülmesini kınadı ve "tam ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulundu.

İsmail el-Gul ve Rami el-Rifi – 31 Temmuz 2024'te öldürüldüler

Sosyal medyadaki bir videoda, Gazze Şehri'nde arabasındayken vurulan El Cezire muhabiri İsmail el-Gul'un başı kopmuş bedeni görülüyor.

Aynı saldırıda kameramanı Rami el-Rifi ile olay yerinde bulunan Halid el-Şava isimli bir çocuk da öldürüldü.

İsrail ordusu, İsmail el-Gul'ü "Hamas askeri kanadı mensubu" ve "terörist" olarak niteledi.

Aynı açıklamada öldürülen kameraman Rami el-Rifi'ye ilişkin bir ifade yer almadı.

El Cezire, El-Gul'a yöneltilen suçlamayı "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Yayın kurumu, yapılan açıklamanın "İsrail'in iğrenç suçlarını örtbas etmek için kullandığı uydurma ve sahte delillerle dolu uzun geçmişini gözler önüne serdiğini" kaydetti.

Hamza Dahdouh - 7 Ocak 2024'te öldürüldü

El Cezire muhabiri ve kameramanı Hamza Dahdouh, Han Yunus'tan Refah'a seyahat ederken insansız hava aracı saldırısına hedef oldu.

Serbest gazeteci Mustafa Thuraya da aynı saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu daha sonra bu kişilerin "terör örgütlerinin üyeleri" olduğunu iddia etti.

Hamza, El Cezire'nin Gazze Şeridi'ndeki büro şefi Wael Dahdouh'un en büyük oğluydu.

Wael Dahdouh, Ekim 2024'ün sonlarında eşi, kızı, oğlu ve torununun İsrail hava saldırısında öldürüldüğü haberini canlı yayındayken öğrendi.

Dahdouh, Aralık ayında bir diğer El Cezire kameramanı Samer Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği saldırıda yaralandı.

Samer Ebu Dakka - 15 Aralık 2023'te öldürüldü

El Cezire kameramanı Samer Ebu Dakka, Han Yunus'ta bir okula düzenlenen İsrail bombalamasının ardından yaşananları görüntülerken, insansız hava aracı saldırısında yaralanarak hayatını kaybetti.

El Cezire, Ebu Dakka'nın ağır bombardıman nedeniyle sağlık görevlilerinin kendisine ulaşamaması nedeniyle kan kaybından öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan CNN'e yapılan açıklamada, Ebu Dakka'ya yardım etmek için bir ambulans gönderildiği, ancak ambulansın "yol hasarı" nedeniyle olay yerine zamanında ulaşamadığı savunuldu.

Ebu Dakka'nın annesi, ölümünün ardından gazetecilere, "Dün bana veda etmeye geldi. Aç öldü" dedi.

Oğlu Zain babasının ölümünün ardından, "Herkese karşı naziktin. Çocuklarına arkadaş gibi davrandın. Herkes seni severdi. Kaybın yüreğimizi yaktı" mesajını paylaştı.

Roy Idan ve Yaniv Zohar – 7 Ekim 2023'te öldürüldü

İsrail gazetesi Ynet'in fotoğrafçısı Roy Idan, Hamas'ın Kfar Aza Kibbutz'una düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Cesedi 20 Ekim 2023'te bulundu.

Kızlarından Avigail Idan, Hamas tarafından kaçırılmış ve Kasım 2023'te serbest bırakılmıştı.

Idan'ın ölümü, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından kınandı.

İbranice yayın yapan Hayom gazetesinin fotoğrafçısı Yaniv Zohar da 7 Ekim'de eşi ve iki kızıyla birlikte, Kibbutz Nahal Oz'a düzenlenen Hamas baskınında öldürüldü.

Hayom Genel Yayın Yönetmeni Omer Lachmanovitch, Zohar'ın saldırıyı haber yapmak için evinden ayrılmak üzereyken öldürüldüğünü söyledi.

Zohar, 2005'ten 2020'ye kadar 15 yıl boyunca Associated Press'in İsrail Bürosu'nda çalıştı.