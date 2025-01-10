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Gazze katliamında ölü sayısı resmi rakamlardan çok daha fazla

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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamda ölü sayısının resmi açıklamalardan yüzde 40 daha fazla olduğu ortaya çıktı. İngiltere merkezli bir akademik dergide yayınlanan araştırmaya göre, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 64 binden fazla olduğu tespit edildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliamda ölü sayısının resmi açıklamalara göre yüzde 40 daha fazla olduğu ortaya çıktı. İngiltere merkezli akademik dergisinde yayımlanan araştırmaya göre İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 64 binden fazla.

RESMİ RAKAMLARA GÖRE ÖLÜ SAYISI 43 BİN

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre İsrail'in 16 ay önce başlattığı katliam saldırılarında bugüne kadar yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 46 binden fazla Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

KAYIPLAR, ENKAZ ALTINDA KALANLAR...

İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle yerle bir olan Gazze Şeridi'nde resmi istatistiklerin yanı sıra enkaz altında kalan binlerce ölünün olduğu tahmin ediliyor.

ÖLÜ SAYISI YÜZDE 40'DAN DAHA FAZLA

İngiltere merkezli tıp dergisi The Lancet tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, savaşın ilk dokuz ayında Gazze'de ölenlerin sayısı Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlardan yaklaşık yüzde 40 daha fazla.

Gazze katliamında ölü sayısı resmi rakamlardan çok daha fazla

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Yale Üniversitesi ve diğer kurumlardaki akademisyenler tarafından gerçekleştirilen yeniden hesaplamaya göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 260 olduğu tespit edildi. Bu rakam, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarından yaklaşık yüzde 41 daha fazla. Ölenlerin yüzde 59,1'ini kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler oluşturuyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın ilk dokuz ayında 37 bin 877 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gazze katliamında ölü sayısı resmi rakamlardan çok daha fazla
Haberler.com / Burak Sancar - Dünya
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