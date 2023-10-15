Gazze'deki sığınmacılar için odun ateşinde yemek hazırlanıyor

İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli bir gönüllü, hayırseverlerin de desteğiyle Han Yunus'taki binlerce sığınmacı için odun ateşinde yemek hazırlıyor.

HAN İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli bir gönüllü, hayırseverlerin de desteğiyle Han Yunus'taki binlerce sığınmacı için odun ateşinde yemek hazırlıyor.

Han Yunus'un Beni Suheyla beldesinde yaşayan Filistinli Cemil Ebu Asi'nin pişirdiği yemekler, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve Gazze'nin güneyine göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinliye ücretsiz şekilde dağıtılıyor.

Gönüllü bir ekiple çalışan Ebu Asi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gaz ve yakıt sıkıntısı nedeniyle odun ateşinde büyük kazanlarda pişirdikleri yemekleri 4 bin sığınmacıya dağıttıklarını söyledi.

Ancak bu yemeklerin yeterli olmadığını dile getiren Ebu Asi, bölgenin çevresinde yoğun bombardıman olduğunu ve riskli bir iş olmasına rağmen gönüllü olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Ebu Asi, bağışçıların desteğiyle yapılan bu insani girişime Türk halkının da destek verdiğini kaydetti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişiden bölgenin güneyine geçmeleri çağrısında bulunmuş, bu çağrı uluslararası kamuoyunda "zorunlu göç", "etnik temizlik" şeklinde nitelenerek tepkilere neden olmuştu.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki toplam can kaybının 2 bin 450'ye, yaralı sayısının da 9 bin 200'e ulaştığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.