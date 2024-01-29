Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

115 gündür İsrail işgali ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani tablo ağırlaşıyor. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları devam ederken kentte gıda ve temiz içme suyu sorunu da yaşanıyor. Bölgede görev yapan basın mensupları da gıda krizinden etkileniyor. İşgal altındaki kentten gelişmeleri aktaran bir muhabir canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor.

MUHABİR YAYIN ESNASINDA BAYILDI

Gazze'de gıdaya ve temiz suya erişim sorunu baş gösterirken bölgeden yayın yapan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

HAYATTA KALMAK İÇİN HAYVAN YEMİ TÜKETİYORLAR

İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler ise, hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 27 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

557 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

2023'TEKİ 4 GÜNLÜK ATEŞKES

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.