Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14.000'i aştı
İsrail ile Hamas arasında süregelen çatışmalarda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14.000'i aştı. Ölenler arasında 5.840 çocuk ve 3.920 kadın bulunuyor.
GAZZE, 22 Kasım (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de patlak veren ve bugüne kadar süregelen çatışmalarda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14.000'i aştı.
Hamas kontrolündeki hükümet medya ofisinin genel müdürü İsmail al-Thawabta Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ölenler arasında 5.840 çocuk ve 3.920 kadının bulunduğunu, 33.000'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.
Al-Thawabta, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazı altında kalan 4.500 çocuk ve kadın dahil olmak üzere, kendilerinden haber alınamayan kişi sayısının 6.800'ü geçtiğini belirtti.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine beklenmedik saldırılar düzenleyerek yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmesi ve 200'den fazla kişiyi rehin almasının ardından, İsrail de misilleme olarak haftalardır Gazze'ye saldırılar düzenliyor.