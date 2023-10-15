Gazze'deki Bombardımanlarda Doktorun Dramı: Oğlunun Cansız Bedeniyle Karşılaştı

Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonun ardından İsrail'in Gazze'yi bombardımanları sürüyor. Gazze'de bir hastanede görev yapan doktor, hastanede çalıştığı sırada ambulansla getirilen ölü ve yaralılar arasında ailesini de gördü. Sedye üzerinde oğlunun cansız bedenini gören doktor yıkıldı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor. İşgalci İsrail, hedef gözetmeksizin saldırıya geçti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin arasında yüzlerce çocuk var.

GAZZE'DE YÜREK YAKAN OLAY

Gazze'deki bir hastanede görev yapann Filistinli doktor Hamid Ebu Musa, sedye üzerinde oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı! Eşi de oğuluna veda etmek için yalvardı ama çocuğun cesedi parçalandığı için izin verilmedi. Annenin ısrarı devam edince cesedin sadece bir tarafı gösterildi. Yürekleri sızlatan o anlar kameralara yansıdı.