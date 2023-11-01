Gazze'deki ağır yaralılar Mısır'a naklediliyor

İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinliler, Mısır'a tedavi edilmek üzere naklediliyor. Refah Sınır Kapısı açıldı ve yaralıları taşıyan ambulanslar Mısır'a doğru yola çıktı.

Abluka altındaki Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların Mısır'a geçişi için açıldı.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinlilerin, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakline başlandı.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları taşıyan 5 ambulansın Mısır'a doğru yola çıktığını söyledi.

Ebu Muhsin, Mısır'da tedavi görmesi için nakli yapılacak yaralı Filistinli sayısının 81 olacağını ifade etti.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti.

Mısır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı ise yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralıların, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kamyonlarının erişimi ve ABD vatandaşlarına ulaşılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına odaklandıklarını bildirmişti.