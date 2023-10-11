Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 263 bini geçti

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısının 263 bini geçtiğini duyurdu. OCHA, dün yayınladığı raporda bu sayısın 187 bin olduğunu duyurmuştu.

OCHA'dan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde yerinden edilmeler devam etti ve toplam yerinden edilenlerin sayısı 263 bin 934'ü aştı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Yerinden edilenler arasında 175 bin 486'dan fazla kişi Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına sığınırken, Gazze'de yaklaşık 3 bin Filistinli önceki gerginlikler nedeniyle yerinden edilmiş durumda" denildi.

"ŞİDDET SONA ERMELİ"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'de yaşananların boyutu ve hızı tüyler ürpertici. Yüzlerce İsrailli öldürüldü ve binlercesi yaralandı. İsrail'e binlerce roket fırlatıldı. Yoğun nüfuslu Gazze'de yüzlerce Filistinli yoğun bombardıman sonucu öldürüldü ve binlercesi yaralandı. Yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı evler, sağlık merkezleri ve okullar vuruldu. Tüm şehir şu anda bir kuşatma emri altında. Tüm taraflara mesajım nettir; savaş kanunlarına uyulmalıdır. Gazze'ye yönelik insani yardım ve hayati hizmet ve malzemeler engellenmemelidir. Tüm bölge bir kırılma noktasındadır. Şiddet durmalıdır" dedi.