Gazze'de Su Oranı Yüzde 90 Azaldı

Gazze Belediyesi Basın Müdürü Hüsni Muhenna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle bölgedeki su oranının "yaklaşık yüzde 90" azaldığını belirtti.

Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan felakete karşı uyardı.

"Gazze'deki hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının, bölge sakinlerinin yaşam koşullarının kötüleşmesine katkı sağladığını" kaydeden Muhenna, İsrail'in birçok su kuyusunu, arıtma tesisini ve işgal altındaki bölgelerden uzanan su hatlarını kestiğini söyledi.

"Elektrik kesintisi ve yakıt eksikliğinin halka su sağlanmasını engellediğini" aktaran Muhenna, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail içindeki su hattının ve deniz suyunu arıtma tesisinin durdurulması, elektrik ve yakıt sıkıntıları nedeniyle su kuyularının çalıştırılamaması ve bombalanması dolayısıyla bölgedeki suyun oranı yaklaşık yüzde 90 azaldı."

Muhenna, uluslararası topluma "savaş nedeniyle felaket koşulları yaşayan Gazze Şeridi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu.

Filistinli Müfid Hasan (45) ise, "bugüne kadarki en şiddetli kuşatmayla karşı karşıya olduklarını" belirterek, "dünyayı acilen harekete geçmeye ve Gazze halkının yanında olmaya" çağırdı.

Ayrıca içme suyu ve evsel kullanım suyunda büyük bir kriz yaşandığını dile getiren Hasan, "Gazze'ye karşı başlatılan saldırıların ikinci gününden itibaren elektrik ve suyun tamamen kesildiğine" dikkati çekti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.