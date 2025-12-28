Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle çadırlar su altında kaldı

GAZZE'de Filistinliler için kurulan çadırların, şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığı bildirildi.

Gazze'de, sivillerin barındığı bazı çadırlar şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının, barınma merkezlerinde kalan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlasının, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendiğini açıkladı.