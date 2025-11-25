Gazze'de Patlama: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
GAZZE'de İsrail ordusunun bıraktığı savaş mühimmatının patlaması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, Nasr Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi ve yaralılar da olduğu bilgisi verildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar da olduğu bildirildi.
