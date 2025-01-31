Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail'in saldırgan tutumu devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'de operasyon başlatan İsrail ordusu, saldırılarına Tulkarem şehrinde devam etti.

EL KUDÜS TUGAYLARI İLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Tulkarem'deki evleri ve bir hastaneyi kuşatan İsrail ordusuna, Filistin güçleri ateş açarak cevap verdi. İsrail ordusu ile El Kudüs Tugayları arasında çatışma çıktığı bildirilirken İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdüğü açıklandı.

MÜLTECİ KAMPINA BASKIN DÜZENLENDİ

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki El-Halil bölgesinin güneyinde bulunan Fawwar mülteci kampına baskın düzenlediği bildirildi. Öte yandan baskın anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

EVDEKİLERE TESLİM OLMA ÇAĞRISI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem şehrini kuşatan İsrail ordusu, kuşattıkları bir evde yaşayanlar teslim olma çağrısı yaptı ve iki kişiyi tutukladı.

"TEYİT EDİLMİŞ KAYIPLAR" VAR

Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını düzenleyen İsrail ordusu ile Filistin'deki El Kudüs Tugayları arasında çatışmaların başladığı bildirildi. El Kudüs Tugayları, İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini ve "teyit edilmiş kayıplar" olduğunu söyledi.