Gazze'de Açlık Sebebiyle 6 Kişi Hayatını Kaybetti

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 87'si çocuk olmak üzere 133'e çıktığını duyurdu.