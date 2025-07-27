Gazze'de Açlık Sebebiyle 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık Sebebiyle 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze'de açlık nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 133'e ulaştı, bunların 87'si çocuk.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 87'si çocuk olmak üzere 133'e çıktığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.