Gazze'de Açlık Sebebiyle 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze'de açlık nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 133'e ulaştı, bunların 87'si çocuk.
FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 87'si çocuk olmak üzere 133'e çıktığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya