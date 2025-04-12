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ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor

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Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki ABD-İsrail vatandaşı asker Edan Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan ABD- İsrail vatandaşı asker Edan Alexander'ın görüntülerinin yer aldığı bir video yayımladı.

ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor

"NEDEN AİLEMLE DEĞİL DE BURADAYIM?"

Videoda, Alexander, 551 gündür Gazze'de esir olduğunu ve hem psikolojik hem fiziksel olarak çöktüğünü belirtti. Her gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir diktatör gibi devletin kontrolünü ele geçirdiğini dile getiren Alexander, "3 hafta önce Hamas'ın beni serbest bırakmaya hazır olduğunu, sizin bunu reddettiğinizi ve beni burada terk ettiğinizi duydum. Neden ailemle değil de buradayım? Bugün neden 2. videoyu çekiyorum?" diyerek isyan etti.

TRUMP'A MESAJ: NEDEN NETANYAHU'NUN YALANLARININ KURBANI OLDUN?

Çektiği videoda ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen esir asker, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun? Geceleri kabuslar görüyorum. Her gün, annemin, babamın ve kardeşimin sesini duyuyorum. Neden? Neden ABD'de değilim, neden ailemle değilim?" sorularını yöneltti.

ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor

"EVE ÖLÜ DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Golani Tugayı'nda hizmet etmek için İsrail'e geldiğini ve 7 Ekim'de görev yerinde tek başına olduğunu belirten Alexander, "Vaktimiz gerçekten bitiyor. Her gün bombardımanın biraz daha yaklaştığını hissediyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Umudumuzu yitiriyoruz. Eve ölü döneceğimizi düşünüyoruz" dedi.

GÖSTERİLERE DEVAM ÇAĞRISI

Alexander, İsraillilere "gösterilere devam edin ve bizi buradan çıkarmak için her şeyi yapın" çağrısında bulundu.

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ABD-İsrail vatandaşı esir askerden Trump ve Netanyahu'ya: Vaktimiz gerçekten bitiyor
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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