Gazze'de 4 Günlük İnternet Kesintisi Sona Erdi

Gazze'de 4 Günlük İnternet Kesintisi Sona Erdi
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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 4 gündür devam eden internet kesintisi, Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nin açıklamasına göre onarım çalışmaları sonucu sona erdi.

İSRAİL'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze'de 4 gündür devam eden internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı bildirildi. Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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