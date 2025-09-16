Haberler

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun

ABD Başkanı Donald Trump ile Avustralyalı bir gazeteci arasında yaşanan diyalog büyük ses getirdi. Gazetecinin "Bir cumhurbaşkanının görevdeyken ticarete devam etmesi doğru mu?" sorusuna sinirlenen Trump "Şu anda Avustralya'ya çok zarar veriyorsunuz. Bunu liderinize anlatacağım... Sessiz olun" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Avustralyalı bir gazeteci arasında yaşanan diyalog, uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine öfkelenen Trump'ın sert tepkisi, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda tartışma yarattı.

TRUMP'I KIZDIRAN SORU

Avustralyalı gazeteci, Trump'a doğrudan şu soruyu yöneltti: "Bir cumhurbaşkanının görevdeyken ticarete devam etmesi doğru mu?"

Bu soru, Trump'ın uzun süredir tartışmalara konu olan iş bağlantılarını gündeme taşıdı. Başkanlık görevindeyken kendi ticari faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği, hem muhalefet hem de uluslararası medya tarafından defalarca sorgulanmıştı. Gazetecinin bu çıkışı, ABD liderinin sabrını taşırdı.

"ŞU ANDA AVUSTRALYA'YA ÇOK ZARAR VERİYORSUNUZ"

Soruya sinirlenen Trump, gazeteciye dönerek sert ifadeler kullandı: "Şu anda Avustralya'ya çok zarar veriyorsunuz. Bunu liderinize anlatacağım… Sessiz olun."

Bu çıkış, kısa süreli bir şaşkınlık yarattı. Trump'ın sözleri, sadece gazeteciye yönelik bir uyarı değil, aynı zamanda Avustralya hükümetine yönelik dolaylı bir mesaj olarak da değerlendirildi.

