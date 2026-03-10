Haberler

Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Haber Videosunu İzle
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile İspanya arasındaki son günlerde daha da sıcak esen dostluk rüzgarı İstanbul'da görsel bir şölenle taçlandı. Kentin tarihi simge yapılarından Galata Kulesi gece saatlerinde Türk ve İspanyol bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. O anlarda çevrede olan herkes bu anları kaydedilmek için telefonlarına sarıldı.

  • Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.
  • İspanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaş kapsamında askeri üsleri kullanma talebini reddetti.
  • Galata Kulesi'ndeki ışıklandırma, İspanya'nın bu kararına Türkiye'den gelen destek mesajlarının ardından gerçekleştirildi.

İstanbul'un en önemli simgelerinden Galata Kulesi, Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk ve dayanışmayı simgeleyen anlamlı bir ışıklandırmaya sahne oldu. Tarihi kule, gece saatlerinde Türk ve İspanyol bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. O anlarda çevrede olan herkes görüntüyü kaydedebilmek için telefonlarına sarıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde Galata Kulesi'nin gövdesinin önce İspanya bayrağının kırmızı ve sarı renklerine büründüğü, ardından üzerinde İspanya Kraliyet Arması'nın belirdiği görülüyor. Daha sonra kule, Türk bayrağının ay-yıldızlı kırmızı-beyaz renklerine geçiş yaparak görsel bir şölen sundu. İstanbul'un gece silüeti ve Boğaz'ın ışıklarıyla birleşen görüntüler, izleyenlere etkileyici anlar yaşattı.

Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

DOSTLUK RÜZGARININ SON HALKASI

Bu özel aydınlatma, son günlerde uluslararası gündemde yer alan önemli bir gelişmenin ardından gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaş kapsamında İspanya'daki askeri üsleri kullanma talebine Madrid yönetimi net bir şekilde "hayır" yanıtı vermişti.

KARŞILIKLI JESTLER

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu kararlı tutumu Türkiye'de de yakından takip edilirken, karar birçok kesim tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada başlayan destek mesajlarının ardından Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen bu ışıklandırma karşılıklı jestlerin son halkası oldu.

O anlara tanıklık eden yerli ve yabancı turistler Galata Kulesi'ndeki ışıklandırmayı cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Çarpıcı aydınlatma, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve tarihi bağların gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

Yani birden bu ispanya aşkı nerden geldi anlamiyom sorunsuz geçinmek iyi ama güvenmeyin zamanında aldigimiz dersle yetmedi mi iyi geçinmek savaşa destek vermemeleri iyi ama nasıl bi can ciğer kuzu sarması gibi oldunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı

Komşuda büyük panik! Düşen İHA patladı
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu