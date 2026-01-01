Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'e destek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Eylemin sloganı, "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" oldu.

Yürüyüşe katılanlar Ayasofya, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ile Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Camilerin önündeki alanlarda toplanan katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile spor kulüplerinin temsilcileri de katıldı.

Yürüyüşe katılanlarda bazılarının Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

"Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar, zaman zaman tekbir getirdi; zaman zaman "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" diyerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

Bilal Erdoğan: 'Yeni yıla Filistin için dua ederek başladık'

Daha önce yürüyüş sırasında gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını söyledi.

Bilal Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder."

Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen katılımcılar, Galata Köprüsü'ne polis kontrol noktalarından geçirilerek alındı.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca katılımcılara simit, çay ve çorba ikram edildi.

Güvenlik güçleri, Galata Köprüsü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.