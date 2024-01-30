Fukushima Nükleer Santrali'ndeki Temizlenen Su Okyanusa Bırakılacak

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Fukushima Nükleer Santrali'nde 2011'deki kaza sonrasında biriktirilen ve nükleer kirlilikten temizlenen suyun okyanusa bırakılmasıyla ilgili inceleme raporunu bugün yayımladı. IAEA, suyun tahliyesinin güvenlik standartlarına uygun olduğunu duyurdu.

IAEA'dan bugün yapılan açıklamada IAEA Görev Gücü'nün Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde güvenlik incelemesi yaptığını belirterek "Görev Gücü, gözlemlerinde tahliyenin uluslararası güvenlik standartlarıyla tutarlı olduğunu tespit etti ve Kurum'un geçen yıl 4 Temmuz'da yayınlanan kapsamlı güvenlik raporundan elde edilen sonuçları teyit etti" denildi.

STANDARTLARA UYGUN

IAEA Görev Gücü, 24-27 Ekim arasında 2011'deki kaza sonrasında nükleer atıkla kirlenmiş soğutma suyunun ALPS (Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi) sistemiyle arıtılmış suyun tahliyesi için santralde kurulu tesis ve ekipmanları incelediği ve raporunu bu çalışma sonrası yazdığı belirtildi. Görev Gücü raporunda; sağlam bir düzenleyici altyapının olduğu, ekipman ve tesislerin Japonya'nın su tahliye planına ve ilgili uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulduğunu ve çalıştırıldığı teyit ettiğini belirtti. IAEA ayrıca devam eden su tahliyesini gözlemlemek ve değerlendirmek için IAEA Fukushima Daiichi NPS Ofisinde sürekli bulunacağını ifade etti.