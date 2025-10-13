Haberler

Fransa Yeni Hükümeti Kuruldu

Fransa Yeni Hükümeti Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta istifa eden Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan atayarak yeni bir hükümet kurdu. Lecornu, yıl sonuna kadar Fransa'ya bütçe sağlama misyonuyla çalışacaklarını duyurdu.

FRANSA'da geçen hafta istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sebastien Lecornu hükümeti kurdu.

Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kuruldu" ifadelerini kullandı.

Lecornu 'tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu' belirterek, kişisel ve partizan çıkarların üstünde davranarak hükümette yer alan herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı ve Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.