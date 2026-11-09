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Fransa, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Avrupa'nın masada olacağını açıkladı

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Fransa, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Avrupa'nın masada olacağını açıkladı
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Ukrayna-Rusya müzakerelerinde ABD ara buluculuğunda Avrupa'nın da masada olacağını söyledi. Barrot, Fransa'nın kesinlikle orada olacağını, Avrupalıların taleplerinin ABD'li ara buluculara iletildiğini kaydetti.

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, "Ukrayna ile Rusya arasında ABD ara buluculuğunda yapılacak müzakerelerde Avrupa da masada olacak" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Alman basınına yaptığı açıklamada, 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna ile Rusya arasında ABD ara buluculuğunda yapılacak müzakerelerde Avrupa'nın da yer alacağını söyledi. Barrot, " Fransa'yı bu toplantıda kimin temsil edeceğini henüz söyleyemem ancak Fransa kesinlikle orada olacak. Avrupalılar son haftalarda seslerini yükselterek, kıtanın geleceğine ilişkin hiçbir görüşmenin beklenti ve taleplerimizi göz ardı edemeyeceğini ABD'li ara buluculara ilettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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