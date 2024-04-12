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Fransa şokta! Evinde 70 kilo uyuşturucu madde bulunan belediye başkanı gözaltına alındı

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Fransa'nın Avallon kasabasının belediye başkanı Jamilah Habsaoui, evinde 70 kilogram uyuşturucu madde bulunmasının ardından iki erkek kardeşinin de aralarında olduğu altı diğer şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Polis, belediye başkanının konutunda ayrıca 7 bin euro nakit para ve külçe altınların da ele geçirildiğini bildirdi.

BELEDİYE BİNASI VE ECZANEDE ARAMA YAPILDI

BBC'nin aktardığına göre, Başsavcılık da Jamilah Habsaoui ve iki erkek kardeşi de dahil 7 kişinin gözaltına alındığını doğruladı. Habsaoui'nin avukatı ise pazar günü gözaltına alınan müvekkilinin uyuşturucu maddelerin evinde saklandığını bildiği iddiasını reddetti. Haftalardır süren 'uyuşturucu kaçakçılığı' soruşturması kapsamında, belediye binası ve Habsaoui'nin çalıştığı eczanede de arama yapıldı.

Fransa şokta! Evinde 70 kilo esrar bulunan belediye başkanı gözaltına alındı

"BAŞKAN EVİNDE BULUNAN ŞEYLER KARŞISINDA AFALLADI"

Erkek kardeşlerinden biri de Fransa'nın Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, uyuşturucu maddelerin belediye başkanının bilgisi ya da rızası olmadan evinde saklandığını ileri sürdü. L'Yonne Républicaine gazetesine konuşan belediye başkanının avukatı da müvekkilinin 'evinde güvenlik güçleri tarafından bulunan şeyler karşısında afalladığını' savundu.

MART 2021'DE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Dün savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Habsaoui'ye resmi olarak suçlama yöneltildi; belediye başkanının diğer 5 kişiyle birlikte hakim karşısına çıkana kadar gözaltına kalmasına karar verildi. Jamilah Habsaoui, Mart 2021'de belediye başkanı seçilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Azad Askan:

Bende Van Başkale sandım ????

13
1
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Bordo Bere:

HABERIN BASLIGINI GÖRÜNCE TÜRKIYE SANDIM FRANSA IMIS

11
0
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Emin Tas:

Dem partililere çok benziyor

2
1
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