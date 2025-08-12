Fransa'nın Güneyinde Aşırı Sıcaklar İçin Kırmızı Alarm
Fransa'nın güneyindeki 14 vilayette aşırı sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi 'kırmızı'ya yükseltildi. Aude'de sıcaklık 42°C'ye ulaşırken, Rhone ve Lyon'da 41°C olarak ölçülecek.
FRANSA'nın güneyindeki 14 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle alarm seviyesi 'kırmızı'ya yükseltildi.
Fransa'nın güneyindeki 14 vilayetin sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiği bildirildi. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, termometrelerin, Aude vilayetinde 42 santigrat dereceyi göstereceğini, Rhone vilayeti ile Lyon şehrinde ise 41 santigrat dereceyi bulacağını açıkladı.
Aşırı sıcakların etkisinde 'kırmızı alarm' verilen vilayetler arasında Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome ve Ardeche bulunuyor.
