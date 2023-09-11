Fransa, Fas'a 5 Milyon Avro Yardım Gönderecek

Fransa'nın deprem yardımı kapsamında Fas'ta faaliyet yürüten yerel ve uluslararası derneklere 5 milyon avro yardım gönderme kararı aldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, yardımın ülkede faaliyet yürüten Fransız derneklerin yanı sıra yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarına dağıtılacağını ifade etti.

Fransa'nın deprem yardımı kapsamında Fas'ta faaliyet yürüten yerel ve uluslararası derneklere 5 milyon avro yardım gönderme kararı aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransız kanalı BFMTV'ye yaptığı açıklamada, Bakanlık bütçesinde acil durumlar için hazır tutulan fondan 5 milyon avroyu Fas'a yardım için göndereceklerini söyledi.

Colonna, bu yardımın ülkede faaliyet yürüten Fransız derneklerin yanı sıra yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarına dağıtılacağını ifade etti.

Fransız Bakan, birçok Fransız yardım kuruluşunun Fas'ta sahada çalışmalara başladığını, bir kısmının da bu ülkeye hareket ettiğini aktardı.

Fransa'nın hazır olduğunu belirtmesine rağmen Fas makamlarının yardım tekliflerine henüz olumlu dönüş yapmamasına ilişkin Colonna, Fas'ın egemen devlet olduğunu, kararlarına saygı duyduklarını belirtti.

Fransa'nın Fas'a yardım teklifine henüz geri dönüş olmadı

Ülkesinin kurtarma ekibi ile deprem yardımı tekliflerini Rabat makamlarına ilettiklerini belirten Colonna "söz konusu yardımların belki de Fas'ın halihazırdaki ihtiyaçlarına cevap vermediği için" henüz geri dönüş olmadığını söyledi.

Fransız Bakan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas Kralı 6. Muhammed ile irtibatta olduğunu, kendisinin de Faslı mevkidaşıyla deprem sonrası telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Fas Kralı'nın depremin yaşandığı gün Fransa'da olduğu, daha sonra kriz masasını yönetmek için ülkesine geçtiği bilgisini paylaşan Colonna, Fas'ın Fransa'dan gelen yardım teklifini reddetme gibi bir durumun yaşanmadığına ancak bu tekliflerine henüz geri dönüş olmadığına işaret etti.

Colonna, Fas depreminde 4 Fransız vatandaşının hayatını kaybettiğini, 15'inin yaralandığını aktardı.