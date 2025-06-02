Fransa'daki Saldırıda 1 Tunuslu Öldü, 1 Türk Yaralandı

FRANSA'nın Var bölgesindeki saldırıda Tunus vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşının da yaralandığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta Var bölgesinde bir kişinin Tunuslu komşusunu öldürdüğünü ve 1 Türk vatandaşını yaraladığını bildirdi. Retailleau saldırının 'ırkçı' olup olmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini fakat şüphelinin saldırı öncesi ve sonrasında sosyal medyadan yayınladığı videoların şüpheye yer bırakmadığını kaydetti.

Bakan Retailleau, saldırının ardından Tunus'un Paris Büyükelçisi ile görüştüğünü ve mağdurun yakınlarına taziyelerini ilettiğini belirterek, gün içinde Tunuslu mevkidaşı ile de bir görüşme gerçekleştireceğini aktardı. Retailleau, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Irkçılık ağır şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.