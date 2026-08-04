Haberler

Fransa'da Orman Yangını 2. Dünya Savaşı Mühimmatlarını Ortaya Çıkardı

Fransa'da Orman Yangını 2. Dünya Savaşı Mühimmatlarını Ortaya Çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Gironde bölgesindeki orman yangını sırasında duyulan patlamaların, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatların yüksek sıcaklık nedeniyle infilak etmesinden kaynaklandığı bildirildi. Yangın, Le Porge köyünde 400 tarihi mühimmatı ortaya çıkarırken, Belediye Başkanı mühimmat deposunun varlığından haberdar olmadıklarını ve bir merminin bir evin içinden geçtiğini açıkladı.

FRANSA'nın Gironde bölgesindeki orman yangını sırasında duyulan şiddetli patlamaların, yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatlardan kaynaklandığı bildirildi.

Fransa'nın güneyinde etkili olan orman yangını, Gironde bölgesine bağlı Le Porge köyünde İkinci Dünya Savaşı dönemine ait 400 tarihi mühimmat ve havan mermisini ortaya çıkardı. Yetkililer, yangın sırasında duyulan ve ilk etapta tüp patlaması sanılan patlamaların, yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden İkinci Dünya Savaşı mühimmatları olduğunu açıkladı. Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti, mühimmat deposunun varlığından haberdar olmadıklarını söyleyerek, mühimmatların çevreye savrulduğunu ve bir merminin bir evin içinden geçtiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem
Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun

Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji tarih vererek uyardı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı

Süper Lig devi çıldırdı! Vlahovic'e de teklif yaptılar