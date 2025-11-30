Haberler

Fransa'da Yangın: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde meydana gelen yangında 5 kişi, arasında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu hayatını kaybetti. Yangın, gece saatlerinde 3 katlı bir binada çıktı ve yaklaşık 70 itfaiyeci yangına müdahale etti.

FRANSA'nın Meurthe-et-Moselle vilayetindeki 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa basını, Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Nancy şehri yakınlarındaki Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde yangın çıktığını duyurdu. Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangının, kontrol altına alındığı bildirildi. Yetkililer, yangında aralarında 16 yaşında bir çocuğun da olduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
