Fransa'da Yangın: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

FRANSA'nın Meurthe-et-Moselle vilayetindeki 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa basını, Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Nancy şehri yakınlarındaki Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde yangın çıktığını duyurdu. Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangının, kontrol altına alındığı bildirildi. Yetkililer, yangında aralarında 16 yaşında bir çocuğun da olduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.