Fransa'da süpermarketlere yönelik siber saldırıda buzdolapları 50°C'ye kadar ısındı

Fransa'da yüzlerce süpermarkete yönelik siber saldırı sonucunda buzdolapları ve dondurucuları aşırı ısınarak, milyonlarca euro değerindeki taze ve dondurulmuş gıdanın bozulmasına yol açtı. Saldırganlar, soğutma ünitelerinin sıcaklıklarını düzenleyen yazılımın kontrolünü ele geçirerek, bazı ünitelerin gece boyunca 50°C'ye kadar ısınmasına neden oldular.Coopérative U'nun CEO'su, süpermarketlerinin birçoğunun "son derece ciddi ve benzeri görülmemiş" bir saldırıdan etkilendiğini söyledi. AFP haber ajansına göre, zincirin 100'den fazla süpermarketi hedef alınırken, Intermarché ve Netto markasına ait en az 300 şube de saldırıdan etkilendi.Carrefour, Monoprix ve E.Leclerc dahil olmak üzere diğer büyük gıda perakendecileri de Danimarkalı mühendislik firması Danfoss tarafından sağlanan yazılımları hedef alan saldırıdan etkilendi. Bu yazılım, perakendecilerin soğutma ünitelerini uzaktan yönetmelerine olanak tanıyor.Normalde, süpermarket dondurucuları gece boyunca kısa bir süre buz çözme işlemine geçiyor ve bu sırada sıcaklıklar biraz yükseliyor. Ancak bilgisayar korsanlarının saldırısı ünitelerin ısınıp sıcak kalmasına neden oldu. Danfoss, etkilenen soğutma ünitelerinin, tespit edilen güvenlik riskine karşı yazılımları güncellenemeyen eski modeller olduğunu açıkladı.Saldırının tam boyutu netlik kazanmış değil. Ancak zincir mağazaların paylaştığı verilere göre, Fransa genelindeki yaklaşık 15 bin mağazanın yaklaşık 500'ü saldırıdan etkilendi.Carrefour, 6 bin mağazasının 80'indeki buzdolaplarının siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Monoprix ise 400'den fazla mağazasının %5'inin saldırıya uğradığını, güvenli olmayan gıda ürünlerinin satıştan çekildiğini bildirdi.Intermarché ve Netto'nun sahibi olan Mousquetaires Group, BBC'ye yaptığı açıklamada, bazı taze ve dondurulmuş gıda teşhir ünitelerinin pazartesi öğleden sonra itibarıyla hala hizmet dışı olduğunu söyledi.Şirket, bu ünitelerdeki ürünlerin kaldırılması için "gerekli tüm önlemlerin alındığını" belirterek, çalışanların rafları "mümkün olan en kısa sürede" yeniden doldurmak için çalıştığını kaydetti.Reuters haber ajansının aktardığına göre Intermarché, buzdolaplarının 11 Ekim Pazartesiye bağlanan gece boyunca altı saat süreyle 50 dereceye kadar ısındığını ve sağlık riski oluşturmaması için etkilenen tüm gıda ürünlerinin imha edildiğini açıkladı.Saldırıya uğrayan süpermarket zincirlerinin şubelerine pazartesi sabahı gelen yöneticileri, donduruculardan yayılan sıcak hava karşıladı. Bazı mağazalarda küçük çaplı yangınlar da meydana geldi.Fransız yayın kuruluşu BFMTV, bir dondurma reyonundaki dondurucunun 26,5 derece gösterdiği bir görüntü yayımladı.Yayın kuruluşu, Alsace bölgesindeki iki süpermarketin toplam 270 bin euro zarar bildirdiğini, ülke genelindeki toplam zararın ise milyonlarca euroya ulaşabileceğini aktardı.Fransız savcılar olayla ilgili özel bir siber suç soruşturması başlattı. Paris Savcılığı, olayı "Fransa genelindeki birçok büyük gıda perakende zincirinin soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı bir siber saldırı" olarak nitelendirdi.Avrupa Birliği Gıda Komiseri Christophe Hansen, X'te yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı ve "Gıda güvenliği her düzeyde daha fazla ilgi gerektiriyor. Çünkü gıdanın bir silah olarak kullanılması artık bir gerçeklik" dedi.Coopérative'in Genel Müdürü Dominique Schelcher de X'te yaptığı paylaşımda, çalışanların "durumu mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için soğutma uzmanlarıyla koordinasyon içinde tam kapasiteyle çalıştığını" söyledi.Saldırının soruşturulması çağrısında bulunan Schelcher, Fransa'nın gıda tedariki için kritik öneme sahip ekipmanların hedef alınmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .