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Fransa: Bir haftada 2 bin fazladan ölüm kaydedildi

Fransa: Bir haftada 2 bin fazladan ölüm kaydedildi
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Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 22-28 Haziran haftasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazla ölüm kaydedildi. Sağlık Bakanı Rist, can kayıplarında bir önceki haftaya göre yüzde 30 artış olduğunu açıkladı.

FRANSA'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2 binden fazla ölüm kaydedildiği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, 22 Haziran haftasında kaydedilen can kayıplarında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 30 artış olduğunu söyledi. Rist, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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