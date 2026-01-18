Haberler

Fransa'da 5 bölgede sel uyarısı

Güncelleme:
Fransa'da şiddetli yağışların etkisi altındaki Herault, Aveyron, Aude ve Korsika'ya bağlı iki vilayette iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı. Alarm seviyesi 'turuncu'ya çıkarıldı.

FRANSA'da Herault, Aveyron, Aude ve Korsika'ya bağlı iki vilayet için iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

Fransa'da şiddetli yağışların etkisindeki 5 vilayette sel uyarısı verildi. Fransız meteoroloji ajansı MeteoFrance, Herault, Aveyron ve Aude vilayetleri ile Korsika'ya bağlı iki vilayette şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yetkililer, bu vilayetlerde alarm seviyesinin 'turuncu'ya yükseltildiğini belirterek, iki gün sürecek yağışlar nedeniyle bölge sakinlerini sel ihtimaline karşı uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
