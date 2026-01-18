Fransa'da 5 bölgede sel uyarısı

FRANSA'da Herault, Aveyron, Aude ve Korsika'ya bağlı iki vilayet için iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

Fransa'da şiddetli yağışların etkisindeki 5 vilayette sel uyarısı verildi. Fransız meteoroloji ajansı MeteoFrance, Herault, Aveyron ve Aude vilayetleri ile Korsika'ya bağlı iki vilayette şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yetkililer, bu vilayetlerde alarm seviyesinin 'turuncu'ya yükseltildiğini belirterek, iki gün sürecek yağışlar nedeniyle bölge sakinlerini sel ihtimaline karşı uyardı.