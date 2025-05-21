Fransa'da Sel Felaketi: 3 Ölü, 2 Kayıp

Fransa'da Sel Felaketi: 3 Ölü, 2 Kayıp
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Fransa'nın Var bölgesinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu. Le Lavandou ve Vidauban kasabalarında can kaybı ve hasar meydana geldi.

FRANSA'nın Var bölgesinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde üç gündür etkili olan yağış, sele neden oldu. Sel, Le Lavandou ile Vidauban kasabalarında can kayıplarına ve hasara yol açtı. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, 2 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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