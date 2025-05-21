Fransa'da Sel Felaketi: 3 Ölü, 2 Kayıp

FRANSA'nın Var bölgesinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde üç gündür etkili olan yağış, sele neden oldu. Sel, Le Lavandou ile Vidauban kasabalarında can kayıplarına ve hasara yol açtı. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, 2 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.