Fransa'da seçim: Müslümanların tercihi ne olacak?

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı. 12 adayın yarıştığı seçimde 4 milyona yakın Müslümanın kim için oy kullanacağı ise merak konusu haline geldi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oy verme işlemi başladı. 12 adayın yarıştığı seçimde öne çıkan adaylar şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen, göçmen karşıtı aşırı sağcı Eric Zemmour ve solcu Jean-Luc Melenchon olarak sıralanıyor. Ülkede özellikle aşırı sağcı siyasilerin İslamofobik kampanyaları ve vaatleri, son seçimlerde en yaygın kullanılan söylemlerden biri haline geldi. Fransız anket şirketi IFOP'un 2016 itibarıyla yaptığı araştırmada, ülkedeki Müslümanların sayısı 4 milyonu buldu. Müslümanların seçimlerde kime oy vereceği bilinmeyenlerden biri olarak yerini koruyor.

Aşırı sağcılığın ve İslam karşıtı siyasi söylemlerin yoğun bir siyasi propaganda haline geldiği Fransa'daki Müslümanların tercih ettiği aday kim olacak? Le Pensee adlı akademik dergide yapılan araştırmada, önceki seçimlerde Müslümanların yüzde 80'inin solcu partilere ve adaylara oy verdiği ifade ediliyor. Fransız medyasında göre Melenchon, Müslümanlar için ırkçı ve İslamofobik söylemlerin popülarite kazandırdığı siyasi arenada alternatif bir tercih olarak gözüküyor.

Demirören Haber Ajansı / Dünya