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Fransa'da polis ve protestocuların çatışması arasında kalan bir kişi, hiçbir şey olmamış gibi sandviç yedi

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Fransa'da 17 yaşındaki bir sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolar çatışmaya dönüştü. Ülkeden gelen bir görüntüde polis ve protestocuların çatışmasının tam ortasında duran bir kişinin hiçbir şey olmamış gibi sandviç yediği görüldü.

Fransa'da bir polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesiyle başlayan protestolar sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde protestocular ve polis kuvvetleri arasında kalan bir kişinin etrafında olanlara kayıtsız kalarak sandviç yediği görüldü.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da gerçekleşen olayda bir polis, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olay sonrası ülke genelinde protestolar çatışmalara dönüştü.

Fransa'da polis ve protestocuların çatısması arasında kalan bir kişi, hiçbir şey olmamış gibi sandviç yedi

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SANDVİÇ YEDİ

Protestocular ve polis kuvvetleri arasında kalan bir vatandaşın etrafındaki olan bitene kayıtsız kalarak sandviç yediği anlar sosyal medyada günün en dikkat çeken videosu oldu.

Fransa'da polis ve protestocuların çatısması arasında kalan bir kişi, hiçbir şey olmamış gibi sandviç yedi

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Fransa Dünya Haberler

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