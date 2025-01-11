Fransa'da korkunç kaza: İki metro treni kafa kafaya çarpıştı

Fransa'nın Strazbourg kentinde bulunan bir metro istasyonda, iki tren çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Tramvaylardan birisi ise çarpışmanın etkisiyle raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken kazanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

METRO İSTASYONUNDA PANİK ANLARI

Metro istasyonunda yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Sosyal medyadaki görüntülerde, kazaya karışan tramvaylardan dumanların yükselmesi ve insanların tramvay kapılarını açmaya çalışması yer alıyor. Ayrıca yaralıların yerde yattığı ve birçok kişinin panik içinde koşuşturduğu görülüyor.